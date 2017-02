Brabantse moeders zijn lief, mannen geven een rapportcijfer 8

EINDHOVEN - Brabantse mannen geven hun moeder het rapportcijfer 8. In de provincies Friesland, Groningen en Zeeland ligt dit cijfer veel lager. In Drenthe krijgen moeders het laagste cijfer: een 6,3.

Modeketen Only for Men deed onderzoek naar het gezinsleven van de Nederlandse man. Het gemiddelde cijfer voor de Nederlandse moeder is met 7,9 iets lager dan de Brabantse score.



Mannen uit Brabant gaan vaak op zoek bij hun ouders, zo blijkt uit het onderzoek. Ruim de helft bezoekt hun vader of moeder vaker dan één keer per week. En dat is vaker dan mannen in andere provincies.



Driekwart van de Brabantse heren zegt een goede band met zijn ouders te hebben, slechts vijf procent kan niet opschieten met zijn vader en moeder.



En wat doet de Brabantse man als zijn ouders hulpbehoevend worden? Tien procent neemt papa of mama in huis om ze te verzorgen.