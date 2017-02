Dode in auto is volgens politie waarschijnlijk vermiste Rob van Dongen

BREDA - De politie houdt er sterk rekening mee dat het lichaam van de vermiste Rob van Dongen (44) uit Etten-Leur is gevonden. Zijn auto werd dinsdag uit het water langs de N9 in Breezand in Noord-Holland getakeld met daarin waarschijnlijk de man die al sinds november vermist werd.

"Identificatie van het lichaam is lastig omdat het lichaam waarschijnlijk al lang in het water lag. Er is DNA afgenomen en er wordt sectie verricht op het lichaam", zegt een woordvoerder van de politie.



Veel onduidelijk

Er zijn nog veel vragen rondom de vermissing van Rob van Dongen. Zo is nog niet duidelijk of hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Met uitgebreid onderzoek hoopt de politie erachter te komen wat er precies is gebeurd. De politie zoekt onder andere uit hoe de auto in Breezand in het water terecht kwam.



Een baggeraar stuitte tijdens werkzaamheden op de auto, waarna hij de politie belde. Vervolgens ging er een duiker het water in en werd de auto omhooggetakeld. Daar werd duidelijk dat er een lichaam in de auto zat. Of dit dus Rob van Dongen is, moet blijken uit DNA-onderzoek.