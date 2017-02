Drugslab in Beek en Donk, drie mannen aangehouden

BEEK EN DONK - In een bedrijfspand in Beek en Donk heeft de politie een drugslab aangetroffen. Op de locatie aan de Willemstraat zijn drie mannen aangehouden.

Volgens een woordvoerder gaat het om een lab in aanbouw, deze was nog niet in gebruik. Wel werden er bewerkte grondstoffen gevonden die nodig zijn voor de productie van harddrugs.



De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is ingeschakeld om onderzoek te doen én gaat het drugslab ontmantelen. De politie ontdekte het lab tijdens een grote controle in samenwerking met de gemeente.