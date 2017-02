Dagje Efteling weer een beetje duurder

KAATSHEUVEL - Een bezoek aan attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel is weer duurder geworden. De prijs voor een toegangsbewijs is met één euro gestegen naar 37,50 euro. Vorig jaar was er al een verhoging van vijftig cent doorgevoerd.

In juli en augustus betaal je 39,50 euro om binnen te kunnen komen in De Efteling. De wijzigingen voor een kaartje gelden voor zowel de kassa als online.



'Lichte stijging'

Vorig jaar sprak De Efteling van een 'lichte, reguliere stijging'. Een reactie op de nieuwste prijsverhoging is er nog niet.