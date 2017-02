Het stokje overnemen in een familiebedrijf, wat kost dat tegenwoordig?

EINDHOVEN - Brabant kent vele familiebedrijven die diep geworteld zijn in de provinciale bodem. De familiestamboom bepaalt in veel gevallen de opvolging in het bedrijf. Maar hoe bepaal je bij overname de waarde van een bedrijf? Wat voor gevolgen heeft een overname voor de continuïteit van het bedrijf?

Reynier van Bommel van Van Bommel Schoenen legt in Booming Brabant uit hoe ze daar bij het misschien wel bekendste familiebedrijf in Brabant mee omgaan.



Aan de slag blijven

De manier van omgaan. Daar draait het ook bij Fieldlab Campione uit de gemeente Gilze en Rijen om. En dan met name bij het onderhoud van machines in de procesindustrie. Wanneer doe je dat precies? Fieldlab Campione zorgt dat bij grote bedrijven als Fuji en Tata Steel het personeel aan de slag blijft.



Een rijdende bieb of een op maat gemaakte vrachtwagen voor beurzen of festivals. Ooit afgevraagd waar ze die voertuigen maken. Waarschijnlijk bij Akkermans Carrosserie in Oud-Gastel, een van de oudste familiebedrijven in onze provincie.Werkgevers hebben de lat hoog gelegd om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. In 2026 moeten 100.000 nieuwe banen beschikbaar zijn voor deze groep. De werkgevers liggen op koers. Maar wat voor banen zijn dat? Vaste banen of tijdelijke contracten? In de studio licht Eric van der Horst, van Polytec in Roosendaal en portefeuillehouder bij de BZW, de plannen toe.Bovendien besteedt Booming Brabant aandacht aan de Nationale Talentenbank, een online platform waarop werkzoekenden met een arbeidsbeperking een loopbaanprofiel kunnen aanmaken. Initiatiefnemer Niels Aussems weet van de hoed en de rand en vertelt daarover in de rubriek start-up.