Geen fonds voor gedupeerden stuw Grave; 'We worden aan ons lot overgelaten'

GRAVE - Rijkswaterstaat had sneller en vooral slimmer kunnen handelen na het ongeluk bij de stuw in Grave, dat vinden gedupeerde bedrijven en schippers. Deze ondernemers, die in totaal voor miljoenen schade hebben geleden, kunnen hun kosten niet gaan verhalen bij Rijkswaterstaat. Dit liet een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur weten.

Han Kaanen, directeur van Havens Diervoeders, is een van de vele gedupeerde ondernemers. Zijn bedrijf is gevestigd in Maashees en heeft is de kapotte stuw 139.000 euro misgelopen. Dat was volgens de directeur veel minder geweest,als Rijkswaterstaat beter en sneller had gehandeld. “Dat vervangend dammetje dat ze hadden aangelegd, had zeker twee weken eerder af kunnen zijn”, aldus Kaanen.



“Wij zijn slachtoffer van de onkunde en nalatigheid van Rijkswaterstaat, die nu hun handen in onschuld wassen. Een ketting ervoor hangen kost misschien een paar duizend euro en dan hadden ze dit allemaal voorkomen. Bovendien was de stuw slecht onderhouden”



Verantwoordelijkheid

Gedupeerde Tom Paulus runt een veerbedrijf aan de Maas en kan zich ook niet vinden in het besluit van Rijkswaterstaat. “Ze zijn uiteraard niet schuldig, maar als beheerder zijn ze wel verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem”, vertelt Paulus.



Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid zoekt nog uit waar de schuld en verantwoordelijkheid ligt van de enorme financiële schade die is aangericht door het ongeluk. “Ik hoop dat ze tot andere conclusies komen dan Rijkswaterstaat zelf. Het heeft gewoon veel te lang geduurd voordat alles weer op orde was.”



Volgens Paulus had Rijkswaterstaat de gedupeerden beter kunnen helpen. “Een hulplijn bijvoorbeeld, was heel handig geweest. Rijkswaterstaat had meer het voortouw moeten nemen. We werden gewoon aan ons lot overgelaten.”



Geen calamiteitenplan

Martine Seine, schipper en directeur van PTC, een coöperatie van binnenvaartschippers, snapt het voorbarige besluit niet. “We wachten het officiële rapport af. Ik snap niet hoe ze nu al deze conclusie kunnen trekken. Vanaf de eerste dag was het voor ons al onbegrijpelijk dat Rijkswaterstaat geen calamiteitenplan had. Alles afschuiven op dat het nooit eerder is gebeurd is klinkklare onzin.”