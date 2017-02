Zangeres Laura Beekman timmert aan de weg: ‘Mogelijk komt in september een plaat uit’

EINDHOVEN - Laura Beekman uit Voorhout timmert flink aan de weg. De 21-jarige zangeres bracht precies een jaar geleden haar eerste single ‘Tot snel’ uit. Ze maakte met Nick & Simon de titelsong voor de film ‘Hartenstrijd’. Ze had een zomerhit met ‘Zoete witte wijn’ en nu hoor je regelmatig haar single ‘Thuis dat ben jij’ voorbij komen. Mogelijk komt in september een plaat uit.

Laura studeert aan de Rockacademie in Tilburg. De studie heeft ze nog niet afgerond. Dat komt ook omdat ze het een stuk drukker heeft gekregen met haar muziekcarrière. “Ik moet nog allerlei formele dingen doen en dan afstuderen. Ik hoop dat ik het komende zomer haal.”



Topjaar

2016 was voor Laura, zoals ze het zelf zegt, een topjaar. “Het is wel grappig want precies een jaar geleden bracht ik m’n eerste single ‘Tot snel’ uit en daarna zijn er zoveel leuke dingen gebeurd.” Zo maakte Laura de titelsong van de film ‘Hartenstrijd’. Toen het lied af was werd haar gevraagd of Nick & Simon mee mochten doen. “Dat was natuurlijk een groot feest, dat ik met hun mocht werken!”



Er zit een bepaalde flow in de muziek van Laura die doet denken aan Ed Sheeran of Nielson. “Ed Sheeran is echt mijn held! Het is een beetje de schuld van m’n vriend haha. Ik schrijf al m’n teksten samen met hem en hij studeert rap aan de Rockacademie dus daar komen de invloeden een beetje aan het licht.”Laura zingt het liefst Nederlandstalig. “Dat is toch m’n moedertaal. Ik vind het ’t fijnst en het mooist.” Vorig jaar zomer had ze al een zomerhit te pakken met ‘Zoete witte wijn’. “We hebben toen een mooie clip opgenomen bij Berlijn Café in Tilburg en tot de dag van vandaag achtervolgd dat nummer me een beetje.” De single ‘Thuis dat ben jij’ hoor je nu regelmatig op Omroep Brabant en misschien komt in september wel een plaatje uit, zo verklapte Laura.