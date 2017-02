Henk Krol hoeft twee ton subsidie niet zelf terug te betalen

EINDHOVEN - Henk Krol uit Eindhoven hoeft een ontvangen subsidie van 206.833 euro niet zelf terug te betalen. Dat heeft de rechtbank woensdag besloten. Het ministerie van Onderwijs gaf de subsidie aan de Stichting Vrienden van de GayKrant waar Krol voorzitter van was.

Krol is nu Tweede Kamerlid voor 50Plus. Eerder was hij hoofdredacteur van de GayKrant in Best en voorzitter van de stichting. Drie bestuurders van de stichting verweten hem dat hij subsidiegeld voor privédoelen had gebruikt. De bestuurders klaagden op persoonlijke titel de oud-voorzitter aan. De rechtbank oordeelde in 2015 dat Krol niet hoefde terug te betalen.



Niet goed onderbouwd

De bestuursleden brachten vervolgens de zaak opnieuw aan, deze keer als Stichting Vrienden van de GayKrant. De rechtbank oordeelde woensdag dat Krol de subsidie niet zelf hoeft terug te balen omdat de stichting haar beschuldiging niet goed heeft onderbouwd.



LEES OOK: Fraude 200.000 euro? 'Henk Krol hield Gay Krant overeind met subsidie'



Volgens de rechter is onder voorzitterschap van Krol het gesubsidieerde project uitgevoerd én is de financiële verantwoording opgesteld. "Na zijn aftreden heeft een controle geleid tot terugvordering van de subsidie, dat is te wijten aan het hele bestuur", stelt de rechtbank.