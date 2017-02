Buikpijn terug bij Bredase taxichauffeurs; dreigt er taxioorlog met carnaval?

BREDA - De Bredase taxichauffeurs zijn opnieuw boos op de gemeente. Breda heeft namelijk maar liefst 52 aanvragen in behandeling van taxibedrijven van buiten de regio die met carnaval willen rijden. Volgens de chauffeurs zijn zij hier te laat over geïnformeerd, is het broodroof en komt de veiligheid in het geding. "Wij sluiten nieuwe acties niet uit."

De taxichauffeurs voelen zich een beetje bedrogen door de gemeente Breda. Na twee stakingen afgelopen weekend vond er dinsdagavond 'een goed gesprek' plaats met wethouder Boaz Adank. Gezamenlijk werden er afspraken gemaakt over de kwaliteitsverbetering van de branche en de strijd tegen zogenaamde snorders, de illegale taxi's. Iedereen leek blij en verdere acties waren van de baan.



Maar de stemming bij de taxichauffeurs sloeg na het officiële overleg snel om. In de ontmoeting met de wethouder was namelijk niet gemeld dat de gemeente Breda 52 aanvragen heeft voor het zogenaamde carnavalsvignet van taxibedrijven van buiten de regio Breda. Vooral chauffeurs uit de Randstad willen graag een graantje meepikken van het drukke Bredase carnaval.



Buikpijn

"We kregen dit pas te horen in het informele staartje van onze ontmoeting met de wethouder", zegt chauffeur Henk-Jan Albricht, woorvoerder van het Taxi Collectief. "Er werd even terloops gemeld dat er 51 of 52 aanvragen liggen. Dat is extreem veel en zorgt weer voor grote onrust. De buikpijn die de chauffeurs hadden, was voor een deel weg, maar is nu weer terug."



"Het kan een grote bende worden", vervolgt Albricht. "Er zijn 52 aanvragen van taxibedrijven, maar zo'n bedrijf kan wel tien taxi's hebben. Zo kunnen er met carnaval ineens honderd of meer taxi's extra bijkomen. Zoveel taxi's zijn natuurlijk niet nodig. Er zijn dan -bij wijze van spreken- meer taxi's dan carnavalsvierders. Dat geeft veel onrust bij de taxichauffeurs in Breda."



'Het wordt chaos'

En dan gaat het niet alleen over broodroof. "Als dit doorgaat, wordt het een chaos", zegt taxichauffeur Mo El Kouazi. "De veiligheid komt namelijk in het geding. Er kunnen op de taxistandplaats aan de Haven maar veertig taxi's staan. In het weekend staan ze nu al op straat, dus als er met carnaval nog eens minimaal 52 bijkomen, krijg je rare situaties."



"Ik verwacht grote problemen", zegt El Kouazi. "Dat het bijvoorbeeld met carnaval tot ruzies gaat leiden met chauffeurs van buiten Breda. Ik ben bang dat er een soort taxioorlog ontstaat, dat chauffeurs het op persoonlijke titel niet gaan pikken. Ik snap niet dat hiervoor wordt gekozen, we hebben in Breda genoeg taxi's."



"Eén of twee is prima", zegt Henk-Jan Albricht. "Maar zoveel taxi's van buiten zorgt voor haat en nijd."



Nieuwe acties?

De irritatie bij de chauffeurs is flink opgelopen en dat kan weer tot nieuwe acties leiden. "Het aantal aanvragen wordt ons even tussen neus en lippen meegedeeld", zegt Mo El Kouazi. "Dat is jammer, want we waren het over veel zaken eens met wethouder Adank. We gaan ons nu beraden over nieuwe acties."



"Ik vind dat we maar op weinig empathie van de lokale overheid kunnen rekenen", meent taxichauffeur Albricht. "Ik ben geen voorstander van nieuwe acties of burgelijke ongehoorzaamheid. Ook willen wij het carnavalsfeest voor de mensen niet verpesten. Maar dat carnavalsvignet is geen bonuskaart zoals die bij de Albert Heijn ofzo. De gevolgen zullen niet te overzien zijn."



"Helaas heeft de gemeente de procedure al opgestart, ze kunnen niet meer terug. Er is een harde kern onder de chauffeurs die nu praat over nieuwe acties. Ik ben niet hun baas, niet hun directeur, dus ik weet niet wat er van komt", aldus de woordvoerder van Taxi Collectief.



Wethouder op werkbezoek

De chauffeurs maken zich grote zorgen, maar de carnavalsvignetten aan de taxibedrijven van buiten Breda zijn nog niet uitgedeeld. Wellicht kunnen zij wethouder Boaz Adank vrijdagavond nog overtuigen. Adank gaat dan namelijk met de Bredase taxichauffeurs in de binnenstad op pad om de problemen met de snorders te bekijken.