Boeren willen aandacht voor klimaatverandering met spandoeken naast A16: ‘We verzuipen regelmatig’

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Boeren en de klimaatorganisatie Urgenda willen met spandoeken naast de A16 de aandacht vestigen op klimaatverandering en de gevolgen voor boeren. Sinds woensdagochtend staan er bij Zevenbergschen Hoek meerdere boerenkarren met spandoeken naast de A16.

Een van die boeren en initiatiefnemers is Piet Hermus. Hij vertelt aan Omroep Brabant dat klimaatverandering ook voor boeren een ‘hot item’ is. “Sinds 1998 verzuipen boeren regelmatig met hun producten vanwege de overvloedige regenval. Tja, buien van 100 millimeter, daar is geen plant tegen opgewassen.”



Hermus stelt dat boeren steeds vaker met zwaardere regenval te maken hebben. “Tegenwoordig hebben wij een brede weersverzekering vanwege alle regenschade. Maar dan nog, hoe kan het dat dit weer opeens vaker voorkomt? Datt komt door ons allemaal. Het is een gevolg van klimaatverandering.”De boeren krijgen de problemen van de maatschappij letterlijk op hun bordje, claimt Hermus. “Wij zijn zelf ook onderdeel van de maatschappij en veroorzaken zelf pok klimaatschade. Met de doeken langs de snelweg willen we niet alleen mensen beschuldigen, maar een maatschappelijk gesprek starten.”