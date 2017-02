Verdachten Posbankmoord al in beeld bij justitie: duo werd afgeluisterd

ARNHEM - Frank S. uit Boekel en Souris R. uit Veghel werden al langere tijd afgeluisterd in de zogenaamde Posbankmoord. Dat werd woensdag bekend tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Arnhem. Het tweetal wordt verdacht van moord op Alex Wiegmink in 2003, het wegmaken van het lijk én het in brand steken van de auto.

Het duo staat terecht in de zogeheten Posbankmoord in 2003. De 44-jarige huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt kwam in januari van dat jaar niet meer thuis van een rondje hardlopen op de Posbank in Rheden. De politie vond zijn lichaam in zijn uitgebrande auto in Erp. Vorig jaar kwamen er na 13 jaar nieuwe aanwijzingen en werd het onderzoek naar de moord hervat.Verdachte Frank S. (56) uit Boekel meldde zich begin november 2016 op het politiebureau en deed een volledige bekentenis . Hij gaf zichzelf aan nadat Opsporing Verzocht opnieuw aandacht besteedde aan de Posbankmoord. Souris R. (43) uit Veghel heeft tot nu toe gezwegen. De officier van justitie meldde woensdag dat hij wel al in beeld was bij de politie. Met zijn bekentenis was hij de politie nét voor.Agenten kwamen Souris R. op het spoor via zijn DNA. Dat werd gevonden op een muts die op de plaats van de moord werd aangetroffen.Tijdens de pro-formazitting werd bekend dat het tweetal al maanden voor de uitzending van Opsporing Verzocht werd afgeluisterd. Uit deze afgeluisterde gesprekken blijkt dat Souris R. heeft gezegd dat de twee verdachten bezig waren met een drugsdeal en door Wiegmink werden betrapt.Dat is een andere verklaring dan die van Frank S. Die zei eerder dat het duo de auto van Wiegmink wilde stelen en dat het ging om uit de hand gelopen carjacking.De officier van justitie zei tijdens de zitting dat Frank S. naar voren komt als de schutter die de fatale schoten heeft gelost. Het duo werd kort na de moord op Wiegmink al verhoord als getuigen, maar kwam weer in beeld na nieuwe tips.Tijdens het laatste woord zei Frank S. elke straf te accepteren. "Ik denk vaak: 'goh wat heb ik gedaan' en heb spijt", vertelde hij. "Ik heb veel boosheid veroorzaakt maar kan niet meer terugdraaien wat ik heb gedaan." Mede-verdachte Souris R. was niet aanwezig en bleef in zijn cel.De zitting wordt op 5 april hervat.