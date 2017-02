Aydin C. blijft zwijgen: 'Alles is al gezegd'

AMSTERDAM - Aydin C. nam woensdag niet het laatste woord in de grote rechtszaak tegen hem. "Ik kan heel kort zijn. Alles wat ik wilde zeggen is al gezegd door mijn advocaat en ik zal de uitspraak niet bijwonen", zei hij in de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam.

De Tilburger wordt verdacht van het afpersen van 34 minderjarige meisjes en vijf volwassen mannen. Het was al de grote vraag of C. iets ging zeggen. Hij heeft altijd gezwegen en ontkend. Hij zei wel altijd dat hij bij de laatste zitting zijn verhaal zou doen, maar dit is dus niet gebeurd.



Zijn advocaat, Robert Malewicz, zegt over het laatste woord van Aydin C. dat zijn cliënt geen 'toneelstukje wilde spelen'. "Daar heeft niemand wat aan. Hij wilde alleen iets zeggen als hij nog iets kon toevoegen, maar alles wat hij kwijt wilde, was al goed verwoord door zijn advocaten", aldus Malewicz.Behalve van afpersing wordt C. verdacht van het maken en verspreiden van kinderporno. De officier van justitie eiste donderdagochtend tien jaar en acht maanden cel tegen hem.C. is ook verdachte in de geruchtmakende zaak van de Canadese tiener Amanda Todd . Hij zou een naaktfoto van het 15-jarige meisje aan al haar Facebookcontacten hebben verstuurd. Amanda werd daar zo erg mee gepest dat ze in 2012 besloot een einde aan haar leven te maken.De zaak Todd wordt voor de rechtbank in Amsterdam niet behandeld. Canada wil dat hij hiervoor wordt uitgeleverd. Zijn advocaat probeert dit tegen te houden.De rechtbank buigt zich nu een maand over de Nederlandse zaak om vervolgens op 16 maart uitspraak te doen. Wordt C. niet vrijgesproken dan heeft de verdediging al aangegeven in beroep te gaan tegen de uitspraak.