'Make Tilburg great Again' Facebookactie om Burger King naar Tilburg te krijgen

TILBURG - In Tilburg moet een Burger King komen, vinden Sander van Stiphout en Kevin van Dijck?. De Tilburgers deden een oproep op Facebook. Op social media krijgen ze veel steun.

"Deze gil uit wanhoop komt puur vanuit ons twee, echter vermoeden wij dat er meerdere onderdanen snakken (lees: smakken) naar een restaurant in Tilburg", zo is te lezen in de oproep. Het tweetal wil niet 'telkens een pelgrimstocht richting Waalwijk inzetten' om hun honger te stillen.





Trump

Op Facebook staan al diverse ludieke afbeeldingen. Zo is Donald Trump naast het logo van de Burger King gezet met de tekst 'Grap her by the Whopper'.



De Burger King heeft nog niet gereageerd op de oproep van de twee.