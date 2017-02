Meer koeien en geiten in Brabant; schapen en nertsen minder in trek

TILBURG - In zestien jaar zijn er in Brabant niet zoveel koeien bijgekomen als vorig jaar. Het aantal steeg in vergelijking met 2015 met ruim 21.000 naar bijna zevenhonderdduizend. Dit betekent een toename van iets meer dan drie procent, zo meldt de Brabantse Milieu Federatie, de BMF.

Keerzijde van de medaille volgens de in Tilburg zetelende milieuorganisatie is dat er te veel mest wordt geproduceerd. Ook ondervinden mensen die in het buitengebied wonen, last van veehouderijen, zo stelt de BMF.



Iets minder varkens

Ze constateerde verder dat de geitenpopulatie in 2016 nog forser is gestegen: met 3,4 procent naar ruim 163.000 dieren. In alle andere veecategorieën werd het vorig jaar minder. Het aantal varkens daalde iets (naar 5,94 miljoen dieren), terwijl het kippenbestand afnam tot bijna 27,6 miljoen exemplaren.



Veel groter was de teruggang in de schapenbranche. Ten opzichte van bijvoorbeeld 2007 werden er vorig jaar in Brabant bijna 37000 schapen minder gehouden!



Einde nertsensector in zicht

Bij kalkoenen (ongeveer 7,4 procent) en met name in de nertsensector is er eveneens sprake van een sterk dalende tendens. Het aantal edelpersdieren kelderde in een jaar tijd met bijna tien procent naar ruim 506.000 exemplaren. Het einde van deze branche is dan ook in zicht. Over zeven jaar mogen er in ons land geen nertsen meer worden gehouden.



Toch is er nog onvoldoende terug te zien van het besluit van de Brabantse politiek om de veestapel in de provincie verder een halt toe te roepen, zo stelt de BMF vast. De veestapel en daarmee het mestoverschot is sindsdien alleen maar verder toegenomen.