Paardensport gaat wielrennen en schaatsen achterna: Tim Lips begint eigen ploeg

LIESHOUT - In de wieler- en schaatssport is het al een succes: sporters die uitkomen voor een commercieel team. Dat moet ook lukken in de paardensport, dacht eventingruiter Tim Lips. Hij begint de eerste commerciële ploeg in de hippische sport.

Bierbrouwer Bavaria stopt in de aanloop van de Olympische Spelen in Tokyo in 2020 meer geld in het eventing. Woensdagmiddag is het team Bavaria 0.0 gepresenteerd. Er komt een opleidings- en begeleidingsprogramma en meer ondersteuning voor de ruiters.



Er zijn vijf ruiters bij aangesloten: Elaine Pen, Larissa Hartkamp, Sanne de Jong, Joyce van de Kuilen en Jordy Wilken. Zij worden gecoached door Tim en Martin Lips.





Tim Lips is blij dat de sponsor meerdere jaren geld stopt het het team. "Het bieden van een gedegen platform en het creëren van kansen voor talentvolle eventingruiters is cruciaal en precies wat de Nederlandse eventingsport nodig heeft om aansluiting te vinden met de wereldtop.”