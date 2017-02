Bedenker Anne Frank-escaperoom heeft iets nieuws: 'Operation Market Garden'

VALKENSWAARD - Naast de Anne Frank-escaperoom in de oude oorlogsbunker in Valkenswaard is er nu ook het Operation Market Garden-spel. Het spel is bedacht door dezelfde mensen die achter de Anne Frank-room zaten. Vorig jaar april kwamen ze nog in opspraak, omdat de themakeuze niet bij iedereen even goed in de smaak viel. Met het nieuwe spel willen de educatieve factor van de escaperoom benadrukken.

Een escaperoom is een kamer waar je je laat opsluiten met vrienden om er via puzzels en raadsels weer zo snel mogelijk uit te komen. De escaperoom in boerderij De Bunker in Valkenswaard wil deelnemers laten zien hoe Brabant in de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden werd bevrijd.



"Je probeert als Nederlander tijdens de Tweede Wereldoorlog de geallieerden te helpen met de bevrijdingsactie. De deelnemers leren gaandeweg het verloop van Operation Market Garden beter kennen", aldus uitbater Thijs Verberne.



Educatief

"We willen zo laten zien dat we ook voor educatie staan, en niet puur voor plezier. Er komen middelbare scholen langs. En we zijn bezig met een makkelijkere versie voor basisscholen."



Historisch gezien wordt Operation Market Garden over het algemeen beschouwd als een gefaalde operatie. Of dat de weg uit de escaperoom moeilijker maakt, moet nog blijken. Onderstaande deelnemers waren in ieder geval blij dat ze eruit waren: