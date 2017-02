40 bedrijven zorgen voor 1300 nieuwe banen in West-Brabant

BREDA - In West-Brabant zijn vorig jaar 40 bedrijven begeleid bij hun komst naar deze regio of met hun uitbreidingsplannen. Dat meldt de regionale ontwikkelingsmaatschappij Rewin. In totaal zijn deze bedrijven goed voor 1300 arbeidsplaatsen en werd er voor ruim 270 euro geïnvesteerd.

Volgens Rewin zit het aantal vestigers in de lift, want in 2015 werden er nog 27 bedrijven aangetrokken.





Ligging

Bedrijven die kiezen voor vestiging in West-Brabant maken hun keuze volgens de ontwikkelingsmaatschappij door de strategische ligging van de regio tussen Rotterdam en Antwerpen, de goede verbindingen met het achterland, de relatief lage kosten en voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel.



Bij buitenlandse bedrijven werkt Rewin samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij in Tilburg.