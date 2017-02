Prachtige dronebeelden van Brabants deel Nieuwe Hollandse Waterlinie

ALMKERK - Prachtig mooie en spectaculaire beelden vanuit de lucht. De heren Raoul de Zwart en Bob Entrop maakten met behulp van een drone een film over het Brabantse gedeelte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Noord-Brabant is al mooi vanaf de grond, maar vanuit de lucht heeft het helemaal iets magisch. Dat besef hadden filmmakers Raoul de Zwart en Bob Entrop ook. Donderdag gaat hun documentaire over de Nieuwe Hollandse Waterlinie in bioscoop Hollywoud in Almkerk in première. In de documentaire zijn beelden te zien van Brabantse delen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.



Strijd tegen de vijand

Om de vijand tegen te houden kon de Waterlinie onder water worden gezet. In 1940 is dit in de strijd tegen de Duitsers voor het laatst gebeurd. Na verloop van tijd werd het water weer weggepompt. Een paar maanden later vielen de Duitsers ons land binnen.



Omroep Brabant zendt binnenkort de 61 minuten durende documentaire in vijf delen uit. Mensen die echt niet kunnen wachten, moeten richting Bioscoop Hollywoud. De documantaire wordt daar eenmalig vertoond.