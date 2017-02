'Hij had benzine in zijn bloed', grondlegger Eurocircuit Sjaak Noordermeer overleden

VALKENSWAARD - Eigenhandig maakte hij het Eurocircuit in Valkenswaard groot. Sjaak Noordermeer werd daarom volop geroemd in de autosportwereld. Zondag overleed hij, na een ziekbed, op 68-jarige leeftijd.

Noordermeer was een van de drijvende krachten achter legendarische tv-programma's als het achteruitrijden en de caravanrace, die landelijk miljoenen kijkers trokken. Daarmee werd de rallysport razendpopulair. Maar hij zorgde ook voor serieuze innovatie in de sport.



"Hij was zijn tijd vaak ver vooruit", zegt voorzitter Marcel Lambrechts van de Nederlandse Rallycross Vereniging. Hij noemt het opzetten van de Euro 2000-klasse in de rallysport. "Hij zorgde voor limieten op de toerenbegrenzing. Dat was redelijk uniek in die tijd. De sport werd betaalbaar voor Jan van om de hoek."



'Aardig gelukt'

"Ik heb altijd geroepen: ik ga van Valkenswaard in de rally het Monte Carlo van de Formule 1 maken", zei Noordermeer bij het 40-jarig jubileum van het Eurocircuit. "Ik denk dat het aardig gelukt is. Het is de plaats waar je geweest moet zijn, waar je gereden moet hebben als je echt aan rallycross doet."



Zijn grote kracht: Noordermeer had aandacht voor iedereen aan wie hij leiding gaf. "Hij zag zijn mensen als een versnellingsbak", vergelijkt Lambrechts. "Er zitten kleine en grote radartjes in, maar als er één niet werkt, draait het niet." Het Eurocircuit werd daardoor regelmatig uitgeroepen tot beste organisatie van Europa.



Aangestoken benzine

Veel mensen in de autosport hebben benzine in hun bloed. Althans, dat is vaak een uitdrukking. Bij Noordermeer was die benzine ook nog eens aangestoken, werd vaak gegrapt. Zo actief was hij.



Dat bleek wel tijdens zijn laatste RTLGP Dakar Pre-proloog, in oktober vorig jaar. Noordermeer was al ziek, maar was elke dag op het circuit te vinden.



Ridder

Voor zijn verdiensten kreeg Noordermeer in september vorig jaar een lintje en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bijzonder: hij kreeg het lintje niet in zijn woonplaats Sleeuwijk, maar op het circuit van Valkenswaard. Dat voelde voor hem net zo goed als thuis. Lambrechts sprak hem daar afgelopen zaterdag nog over: "Het mooiste voor hem: hij kreeg dat niet van een of andere instantie, maar wij als versnellingsbak hebben hem voorgedragen."