Vriendin Janie H. niet verrast: 'Ik kende mijn Janie niet meer'

BREDA - Eigenlijk kwam het niet als een verrassing voor de vriendin van Janie H. “Het moest een keer fout lopen. Ik wist dat er iets aan zat te komen, maar wat?” Janie H. werd dinsdag aangehouden in de Esserstraat met explosieven en vuurwerk in zijn auto. Was hij van plan om zichzelf iets aan te doen, of het autobedrijf van een voormalige vriend op te blazen?

Duidelijk is dat de politie de zaak hoog opnam en de hele straat urenlang afzette. Uiteindelijk werd Janie H. gearresteerd. In zijn auto lag vuurwerk en een granaat. De politie denkt dat hij brand of een explosie wilde veroorzaken.



Criminele kringen

Janie H. is een opvallende persoonlijkheid. Hij verkeerde in criminele kringen, werd ooit beschoten, schoot zelf een vriend in zijn rug. Maar hij had dat leven de rug toegekeerd, tenminste dat vertelde hij in een boek over zijn leven. Hij zocht en vond een journaliste die zijn bewogen verhaal opschreef.



Sinds een jaar of zeven is hij met Antonie, de eigenaresse van een kledingwinkeltje in Breda. Zij zag hoe haar vriend de laatste jaren afgleed. Het ging steeds slechter met hem. Hij zat enorm met zichzelf in de knoop.



Zakelijk conflict

Een zakelijk conflict speelt daarbij een belangrijke rol, zegt Antonie, een conflict met een vriend die een garage heeft in diezelfde Esserstraat. Ruzie over geld, over honderdduizenden euro’s. “Het ging over heel veel geld. Janie had het gevoel dat hij het aan het verliezen was. Hij wist gewoon niet wat hij moest doen.” Op Facebook postte hij een filmpje waarin hij die vriend beschuldigde van oplichting.



Hieronder het geluid uit het filmpje:



“Ik kende mijn Janie de laatste jaren niet meer. Hij was radeloos en ik ook.” Ook de twee kinderen in haar gezin leden er onder. “Ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd: Spring dan van een flat, maar doe iets. Dat is hard om te zeggen, maar ik wist het ook niet meer. ”Uiteindelijk heeft Janie H. professionele psychische hulp gezocht. Volgende week zou hij met een therapie beginnen. “Daar had hij een beetje hoop op.” Maar zo ver is het niet gekomen. Janie zit op het moment vast. Opvallend is dat hij na zijn aanhouding in opdracht van de politie is onderzocht door de GGZ. Zij vinden het niet nodig dat Janie wordt opgenomen.“Daar begrijp ik niks van”, zegt Antonie. “Als ze hem een paar dagen hadden gezien in mijn gezin, waren ze wel tot een andere conclusie gekomen.“ Hoe het nu verder moet? Antonie weet het niet. “Het enige wat ik kan doen is sterk zijn, voor mijzelf en voor mijn kinderen.“ Daarom is ze vandaag weer gewoon aan het werk in haar kledingboetiek. Ze wil overeind blijven.