Vrouw op fiets aangereden in Den Bosch, politie op zoek naar doorrijder

DEN BOSCH - De politie in Den Bosch is op zoek naar getuigen van een verkeersongeval dat zaterdagmiddag rond kwart over één gebeurde aan de kruising van de Klokkenlaan en de Hambakendreef.

Hierbij reed iemand in een oude Opel Corsa een 18-jarige fietser aan. De bestuurder is na het ongeluk meteen doorgereden. De aangereden vrouw hoefde na wat verzorging van het ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis.