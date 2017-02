Geen officiële pasfoto's met vergiet op je hoofd toegestaan, Eindhoven weigerde rijbewijs terecht

DEN BOSCH - Een pasfoto waarop je met een vergiet op je hoofd afgebeeld staat, daarmee mag je geen rijbewijs aanvragen. Of in ieder geval hoeft de gemeente het document dan niet te verstrekken. Dat is de uitspraak van een rechter in Den Bosch nadat de gemeente Eindhoven vorig jaar had geweigerd een rijbewijs uit te geven.

Dat meldt NU.nl. De man die het rijbewijs had aangevraagd met het bijzondere hoofddeksel wilde klaarblijkelijk geven aan het pastafarisme. Dat is de geloofsovertuiging van leden van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster. Zij noemen zich pastafari’s.



De religie is opgericht als protest tegen onderwijs dat op de scheppingsleer is gebaseerd. Leden van de kerk presenteren zich in uiting en symboliek als echte gelovigen, volgens anderen is de kerk een parodie op het geloof in een god of een scheppingsleer.



Naar de rechter

De man in Eindhoven wilde op grond van zijn geloof zijn hoofd kunnen bedekken. Joden en moslims mogen dat bijvoorbeeld ook op foto’s voor een paspoort of rijbewijs. In Emmen probeerden pastafari’s deze zomer ook bij de rechter af te dwingen dat zij een vergiet mochten dragen op pasfoto’s op officiele documenten. Dat werd afgewezen door de rechter, omdat het niet door de religie verplicht wordt.



Toen de Eindhovenaar vorig jaar een rijbewijs aan wilde vragen heeft de gemeente geweigerd zijn aanvraag in behandeling te nemen. Deels omdat de gemeente stelt dat de leer van de kerk niet als geloofsovertuiging kan worden aangemerkt, maar ook omdat het rijbewijs van de man nog geldig was. Een nieuw document had voorlopig nog niet aangevraagd hoeven worden.



'Geen serieuze geloofsbeleving'

De Eindhovenaar heeft bezwaar gemaakt. Dat is afgewezen door de gemeente, waarna de Eindhovenaar naar de rechter is gestapt. Die rechter in Den Bosch heeft de gemeente in het gelijk gesteld. Er was geen sprake van "een serieuze beleving van een geloof of levensbeschouwing", zegt de rechter volgens NU.nl.



Dus denk eraan als je pasfoto’s laat maken: een vergiet op je hoofd wordt niet direct overal gewaardeerd. Wil je het echt heel graag? In Den Haag en Leiden is het al wel mensen gelukt.