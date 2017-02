Collectekoning Willy (75) haalt recordbedrag op: 'Ik val niet zo snel om'

BREDA - Nooit eerder haalde de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zoveel geld op. De recordopbrengst van 819.060 euro heeft de stichting grotendeels te danken aan ‘collectelegende’ Willy Willemsen. In 'zijn stad' Breda werd veruit het hoogste bedrag opgehaald, zo'n 23.000 euro.

Vijftien jaar geleden begon 'ie en sindsdien is hij nooit meer gestopt. "Het is van lieverlee uitgegroeid tot iets heel groots."



Willy Willemsen heeft in zijn eentje maar liefst honderdvijftig collectanten onder zich. Ter vergelijking: een stad als Tilburg wordt opgesplitst in meerdere gebieden, die elk een eigen Willy hebbben. Zij hebben dan maximaal veertig collectanten per gebied.De collectekoning moet elke collectant van tevoren soms wel vijf á zes keer bellen. "Dat zijn honderden telefoontjes. Maar gelukkig heb ik sinds kort assistentie.""Als het volgend jaar tweehonderdvijftig collectanten zijn, dan zit ik daar niet mee. Ik vind van mezelf dat ik dat gewoon kan. Ik vind dat als je dit soort dingen kunt en je de minder bedeelden in onze maatschappij kunt helpen, dan moet je dat niet nalaten. Dat is ook mijn motivatie."Natuurlijk is het veel werk. Maar dat maakt de 75-jarige Willemsen niet uit. "Ik val niet zo snel om.""Andere steden zijn opgesplitst in wijken. Breda is in dat opzicht uniek", legt regiocoördinator van de NSGK, Ingrid Zwets-Pelkmans uit. Ze begeleidt Willemsen wanneer nodig en bewondert hem om zijn doorzettingsvermogen. "Het zit in zijn aard dat ie niet stil kan zitten. Hij coördineert niet alleen de gehele Bredase collecte, zelf collecteert hij ook nog steeds."