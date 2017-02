Bestuurder krijgt ongeluk op snelweg A58, komt ondersteboven in de sloot terecht

OIRSCHOT - Bij een ongeluk op de A58 is een bestuurder van de weg geraakt. De auto is op zijn kop in een sloot naast de snelweg terecht gekomen.

Het ongeluk gebeurde er hoogte van Oirschot. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is is niet bekend.





Op het stuk van Tilburg richting Eindhoven rijdt het verkeer langzamer.