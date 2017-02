Grafschennis in Tilburg: bronzen beeld gestolen

TILBURG - Van een graf op de begraafplaats aan de Professor Lorentzstraat in Tilburg is een bronzen beeld gestolen. Wanneer het beeld is gestolen is niet duidelijk.

Een familielid ontdekte woensdag de diefstal. Het is niet duidelijk of er op de begraafplaats meer van de graven is gestolen.



Aangifte

Het beeld stond op het graf van de overleden echtpaar Van Gestel uit Tilburg. De familie is boos en doet donderdagmiddag aangifte bij de politie. Ook zoekt de familie nog contact met het kerkbestuur.