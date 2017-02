‘Te triest voor woorden’: verontwaardiging over geroyeerde spelertjes bij Bladella

BLADEL - ‘Noord-Koreaanse praktijken’, ‘te triest voor woorden’ en ‘de KNVB moet de club uit de competitie halen’. Het zijn slechts enkele reacties op ons bericht dat voetbalclub Bladella vier spelertjes heeft geroyeerd omdat ze te weinig loten hebben verkocht voor de jaarlijkse Nieuwjaarsloterij. Mensen zijn op z’n zachtst gezegd verontwaardigd.

Zo roept Lars op Twitter mensen op de club dwars te zitten. "Iedereen die dit weekend tegen Bladella moet voetballen; schiet alle ballen de bosjes in en koop niks in de kantine. Noord-Koreaanse praktijken", schrijft hij.



'Mijn hart breekt'

"Idioterie! Deze moeder heeft meer dan gelijk. Het is goed om je in te zetten voor een vereniging maar zeker geen verplichting!" laat Petra van Beukering op onze Facebookpagina weten. "Er breekt een stukje van mijn hart af als ik dit lees. Wat is het belangrijkste? Dat kinderen plezier hebben en leren voetballen. Blijkbaar vergeet men dat bij Bladella", schrijft Marnic van Elleswijk.



De moeder van één van de spelertjes meldde zich bij Omroep Brabant. Haar tienjarige zoontje Kyan had geen vijfentwintig loten verkocht, maar slechts tien. De club wilde daarom dat er vijftien euro werd overgemaakt. Moeder Maaike weigerde dit. Daarna kreeg ze een brief dat haar zoon niet meer mag voetballen bij de club. Bladella zegt dat dit ook bij drie andere jeugdspelers is gebeurd, omdat ‘er regels zijn waar geen uitzondering op wordt gemaakt’.“Het slaat echt nergens op. Als Bladella geld nodig heeft omdat ze niet rondkomen met de contributie, kunnen ze het Jeugdsportfonds aanvragen bij de gemeente”, laat Sjef Avendonk als tip weten aan de club.Sportjournalist Sjoerd Mossou neemt het op voor de club. Hij vindt dat mensen 'niet te streng moeten zijn'. Dit schrijft hij in een column . " Niet alleen omdat een clubje als VV Bladella wordt geleid door hartstochtelijke vrijwilligers, met alle beperkingen die daarbij horen. Ook omdat het ongelooflijk veel energie, zweet en tranen kost: een amateurclub in goede banen leiden."Er schrijven ook mensen op social media dat ze het met de club eens zijn. Zij vinden dat de moeder gewoon de vijftien euro had moeten betalen. "Als je het mij vraagt is het de moeder die het zo ver heeft laten komen. Bij elke club heb je nu eenmaal regels", vindt Antonette Versteeg.Jurgen van Limpt is het met haar eens. "Veel mensen zijn boos over de actie, ik veel meer over de reacties. Compleet ongenuanceerd en enkel vanuit het oog van de ouders bekeken. Makkelijk praten als je zelf geen verantwoordelijkheid draagt voor een grote vereniging."De KNVB heeft ook gereageerd op de actie van de Bladelse club. De voetbalbond keurt het af.