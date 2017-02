Onze eerste lentedag: Het was een dag om in te lijsten

HEUSDEN - Met een gemiddelde temperatuur van rond de 15 graden beleefde Brabant vandaag zijn eerste voorzichtige lentedag. Een bijzondere lentedag omdat het officieel nog steeds winter is. De vroege voorjaarzon zorgde voor volle terrassen, maar ook voor het uitrekken van de winterkleren. De mutsen, handschoenen en sjaals konden zeker voor één dag de kast in.

Het was lekker, het was genieten, het was een dag om in te lijsten. Wie er de tijd en de mogelijkheid voor had, ging vandaag naar buiten om onder meer een stukje te fietsen en een terrasje te pakken. Zoals bijna overal zaten ook in de historische vestingstad Heusden te terrassen al aardig vol. "Nou mijnheer, vanmorgen zei ik tegen mijn man we gaan vandaag rijden want het is mooi weer."





We zijn vrolijker

"Dit is het gewoon, dit is het helemaal". Horecaonderneemster Jessie van café Havenzicht in Heusden is enorm blij met het dagje lente in Februari. "Mensen zijn vrolijker er kan meer, ze zijn met dit weer zoals mensen horen te zijn."



Middagpauze in de zon

Niet alleen de terrassen werden weer bevolkt, ook langs de kant van de weg zaten mensen tijdens de pauze eventjes lekker in de zon. "Het voelt heerlijk, lekker buiten zitten tijdens je pauze."



Twee medewerkers van afvalverwerker Van Gansewinkel kunnen dan wel niet op een terras gaan zitten, genieten doen ze wel. "Het is de eerste keer dat het weer kan, dus daar moet je even gebruik van maken. Echt top."