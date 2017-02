Leerlingen Veghels college lopen voorop met europees kettingzaag certificaat

ERP - Dankzij Thijn van Lier en Pieter van Gemert heeft het Fioretti College in Veghel een primeur te pakken. De leerlingen zijn de eersten met een officieel europees kettingzaag certificaat op zak. Vanaf volgend jaar is dat verplicht voor alle professionals in de bosbouw. Dat maakt de twee koplopers in hun sector. En daar zijn ze heel trots op. 'En ons mam ook'.

Wekenlang oefenden ze in een bosperceeltje aan de rand van Erp. 'Voor het examen moesten we met speciale zaagtechnieken een blok hout in plakjes zagen", zegt Pieter. "Dat ging in het begin helemaal niet goed, maar op het examen gelukkig wel." Meer moeite had Pieter met met het onderdeel 'onderhoud van de zaag'. Hij wil later hovenier worden en dan heeft hij het certificaat nodig.



Werken in tien europese landen

Thijn maakte vanwege de zenuwen een foutje bij het zagen van een stuk rondhout. "Maar ik kon het zelf weer herstellen, dus het is allemaal goed gekomen." Hij weet nog niet wat hij later wil gaan doen. "Maar ik denk wel dat ik hierin verder wil."





Docent Chris Kersten benadrukt dat volgens de Arbowet iedereen die professional zaagt scholing heeft gehad. "Onze leerlingen kunnen straks met dit certificaat in tien europese landen gaan werken."Thijn en Pieter zijn inmiddels alweer aan het oefenen voor het tweede deel van het certificaat. Daarvoor moeten ze een boom vellen. "En dat is natuurlijk net wat moeilijker dan het zagen van hout,' zegt docent Kersten. "Je moet zorgen dat het veilig gebeurt dus je moet zo voorzichtig mogelijk te werk gaan." En dat betekent: rekening houden met de valrichting van de boom en goed opletten of er niemand in de buurt is. "Want je hebt te maken met een vallende boom en dat brengt risico's met zich mee."