PSV gaat vol voor digitale prijzen en geeft e-voetballer fulltime-contract

EINDHOVEN - Hij was al de officiële FIFA-speler van PSV, maar deed dat tot nu toe slechts drie dagen in de week. Bij lange na niet genoeg om van te leven. Dat gaat veranderen, want de Eindhovense club heeft Romal Abdi een fulltime-contract gegeven. De club wil volgend seizoen vol gaan voor de prijzen.

Het afgelopen seizoen verliep teleurstellend voor de FIFA-speler van PSV. Logisch, zegt Abdi achteraf, want hij kon zich nauwelijks voorbereiden. Door zijn werk voor zijn oude werkgever Samsung had hij nauwelijks tijd om te trainen. Hij moest als accountmanager maandelijks langs 95 telefoonwinkels in Zuidoost-Nederland.



Niet onderschatten

Nu hij een echt contract krijgt bij PSV is dat verleden tijd. En dat is nodig ook, want waar veel mensen de e-sport volgens hem onderschatten, is het heel belangrijk om veel trainingsuren te maken. "Ik kan goed FIFA'en, anders was ik niet bij PSV gekomen. Maar internationaal is het niveau ongelooflijk hoog. De meeste clubs hebben een e-sporter een contract aangeboden, waardoor ze heel veel uren kunnen maken.



Abdi gaat in plaats van de huidige drie nu vijf dagen in de week bij PSV werken. Dat worden niet alleen maar trainingsuren. Het is de bedoeling dat hij veel gaat livestreamen, tegen fans spelen, social media-kanalen opstarten en wedstrijden en toernooien gaat spelen.



Luxe ruimte

Daarvoor krijgt hij in het Philips Stadion zijn eigen ruimte. Daarin komt een relaxte zetel, een tv met goed internet en plek om tegen anderen te spelen. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Maar wie de wedstrijden van Abdi thuis volgt op YouTube ziet hem soms ook gewoon in zijn eigen huiskamer zitten. "Ik wil zo veel mogelijk in mezelf investeren, dus ook de uren dat ik niet werk wil ik trainen."



Het is belangrijk om flink in zichzelf te investeren, weet Abdi. "Voor hetzelfde geld zegt PSV na volgend jaar: we gaan op zoek naar een nieuwe e-voetballer. Daar houd ik wel rekening mee."



Prijzen

Maar voor het eventueel zo ver komt, wil hij zich bewijzen door de eerste echte digitale prijzen te pakken. "Afgelopen seizoen was vooral een pilot. Je merkt nu aan alles dat het echt groot gaat worden. Alle online wedstrijden samen kregen nu al één miljoen kijkers. Volgend seizoen willen ze het uitbreiden door wekelijks live te gaan spelen. Dan gaan we ook echt sportieve doelstellingen stellen."