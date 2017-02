2000 biggetjes komen om het leven bij uitslaande stalbrand Mill

Het is onbekend of er dieren in de schuur zitten. (foto: SK-media)

MILL - In een schuur vlak buiten Mill woedt een zeer grote uitslaande brand. De schuren die in brand staan horen bij een varkenshouderij. Bij de brand zijn tweeduizend biggetjes om het leven gekomen.

Twee schuren op het terrein worden als verloren beschouwd. Volgens aanwezigen zaten daar de tweeduizend biggen in. Of er nog meer dieren aanwezig waren bij het bedrijf is nog niet bekend. Er staan nog twee schuren op het terrein.



De brand zou zijn ontstaan in een luchtwasser. Via dat apparaat, dat aan een stal is gemonteerd om de uitstoot van chemische of biologische gassen tegen te gaan, is de brand ook overgeslagen naar de naastgelegen schuur. Dat meldt een fotograaf ter plaatse op basis van de politie.Verschillende korpsen uit de omgeving zijn opgeroepen.Later meer.