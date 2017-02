Vriendenteam uit Dronten start actie voor geroyeerde spelers: 'Red de Vier van Bladel'

DRONTEN - Niet alleen mensen in Brabant vallen over de actie van voetbalclub Badella. Uit het hele land komen er reacties op het royement van de vier spelertjes bij de club. Een oud-voetbalteam uit Dronten biedt nu aan de niet verkochte lootjes te betalen, zodat de vier spelertjes weer gewoon kunnen voetballen.

De mannen uit Flevoland noemen de actie ‘Red de Vier van Bladel’. Ze hebben een brief aan het bestuur van de voetbalclub gestuurd waarin ze het aanbod doen.



'Suffertjes uit de polder'

Zelf stelden de spelers van asv Dronten 9 naar eigen zeggen niet zoveel voor. ‘Om eerlijk te zijn, we waren gewoon de sufferdjes uit de polder. Maar vonden we dat erg? Geenzins! Want het ging ons eigenlijk om iets anders. Het ging bij ons om de kameraadschap, een gemeenschappelijke zaterdagmiddaghobby, niet hoeven winkelen met de vrouw, samen een biertje drinken na afloop en... nu komt het... prijzen winnen bij ons Rad van Fortuin! We kochten al die jaren loten bij de vleet en wonnen grootse prijzen’, schrijven ze in de brief.



'Iets positiefs'

“We zaten wat op Twitter te kijken en schrokken van de bagger ellende die op het nieuws komt. Iedereen reageert zo negatief, daarom laten wij nu iets positiefs horen”, vertelt een van de oud-spelers, Gert Talens.



Gezien hun ervaring met loterijen vinden ze zichzelf de aangewezen personen om het viertal te hulp te schieten. De jeugdspelers moesten van Bladella vijfentwintig loten verkopen, maar raakten er uiteindelijk maar tien kwijt. Daarom moesten ze ter compensatie vijftien euro betalen. Toen ze dat niet deden, werden ze geroyeerd.



Serieus

“We zijn heel serieus. Graag ontvangen we een IBAN-nummer, zodat onze oud-penningmeester de betaling per direct kan overmaken”, aldus Talens. “De tegenprestatie is dan uiteraard wel dat die mannetjes weer gewoon kunnen voetballen.”