'Overdonderend!' Crosstrainer Nico van Hest in het zonnetje gezet door oud-profs

ALPHEN - Veldrij-coach Nico van Hest heeft z'n laatste trainingsrondjes gereden. De 66-jarige trainer leidde de afgelopen 35 jaar zo'n beetje elke profveldrijder uit de wijde omtrek op. Bij zijn afscheid, woensdagmiddag, kwam een deel van zijn oude pupillen naar de Alphense heide.

Sven Nys, Arie van der Poel, Frank van Bakel en Richard Groenendaal. Stuk voor stuk kregen ze les van Nico van Hest.



"Ik was helemaal overdonderd", zei Van Hest, die na een uurtje trainen woensdagmiddag plotseling veel oude bekenden om zich heen zag fietsen. Zijn mede-coaches hadden een klein verrassingsfeestje georganiseerd. Een kleine honderd man kwam naar Alphen om Van Hest te bedanken voor alle jaren dat hij coach was.



Knop omzetten

"Na de reguliere training hebben we nog een ludiek rondje met de oud-profs gedaan. Maar ik moest wel even de knop omzetten", zegt de licht geëmotioneerde Van Hest.



Niet alleen fysiek, maar ook mentaal was Van Hest een belangrijke trainer, zegt Groenendaal, die vanaf 1992 veel met hem trainde. "Hij was voor veel mensen ook een praatpaal, bij wie je je verhaal kon doen." Dat sprak de inmiddels oud-coach ook bijzonder aan. "Heel mooi als ik mensen die in een wakje zaten kon helpen."





De trainingen in Alphen stoppen niet. Onder leiding van bondscoach Gerben de Knegt blijven de bossen daar bevolkt worden door veldrijders. En wat Van Hest nu gaat doen? "Het veldrijden is voorlopig einde verhaal. Ik zal vast nog weleens gaan kijken en als het geluk en mijn gezondheid het een beetje toelaten, kan ik zelf nog een beetje fietsen."