Automobilist valt in slaap en botst op busje in Loon op Zand

LOON OP ZAND - Een automobilist is woensdagavond achter het stuur in slaap gevallen op de Midden-Brabantweg in Loon op Zand. De auto botste vervolgens achterop een busje.

De bestuurder van het busje raakte gewond. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Zowel de auto als het busje moest worden getakeld. De politie sloot de weg tijdelijk af.