Scooterrijder ziet gespannen hondenriem over het hoofd en valt

TILBURG - Een scooterrijder is woensdagavond ongelukkig ten val gekomen in Tilburg. De man reed tegen een gespannen hondenriem aan.

Een vrouw liet haar twee honden uit op het grasveld naast het fietspad aan de Dalemdreef. Ze stak over, maar één van de honden bleef staan om te plassen.



De scooterrijder dacht dat de hond niet was aangelijnd en reed door. Daardoor kwam hij lelijk ten val.



Beenletsel

Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht. De hond raakte niet gewond.