Auto belandt in sloot, N2 bij knooppunt Batadorp dicht

EINDHOVEN - Een auto is donderdagochtend vroeg op de N2 bij knooppunt Batadorp van de weg geraakt, over de vangrail geslagen en in de sloot beland. De bestuurder is door de brandweer uit zijn auto bevrijd. Hij is vervolgens met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De parallelbaan is rond halfzeven ter hoogte van knooppunt Batadorp nog dicht.

Voor automobilisten richting Den Bosch is een omleiding ingesteld. Zij kunnen het beste Tilburg volgen en vervolgens bij Best keren.



Het ongeluk gebeurde iets voor halfzes op de verbindingsweg van de N2 naar de A58.