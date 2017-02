Nog meer grote namen naar Best Kept Secret Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - George Ezra, James Blake, hiphopband Run the Jewels, het Belgische Soulwax en The Boxer Rebellion zijn toegevoegd aan de line-up voor Best Kept Secret. Dat heeft de organisatie donderdagochtend bekendgemaakt. Het driedaagse festival op het terrein van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek vindt dit jaar van 16 tot en met 18 juni plaats.

Eerder maakte de organisatie al bekend dat de populaire Britse band Radiohead en de Canadese band Arcade Fire komen optreden in Hilvarenbeek.



Met het vastleggen van Radiohead kwam volgens festivaldirecteur Robert Swarts 'een publiekswens uit'. "Elk jaar vragen we ons publiek in een enquête hun wensenlijstjes voor het nieuwe jaar in te dienen. Sinds de eerste editie in 2013 staat Radiohead steevast bovenaan. We zijn ontzettend trots en dankbaar dat we deze wens kunnen laten uitkomen."De weekendtickets voor Best Kept Secret waren begin januari al helemaal uitverkocht. De overige kaarten gaan 17 februari vanaf tien uur 's ochtends in de verkoop Vorig jaar was het festival met 25.000 bezoekers uitverkocht . Voor de vijfde editie worden evenveel tickets beschikbaar gesteld. De organisatie kiest er bewust voor niet door te groeien."Met deze capaciteit kunnen we de intieme sfeer behouden en het biedt ons de mogelijkheid om een sterk en onderscheidend muzikaal programma neer te zetten."