Achttien auto's in beslag genomen bij controle op A27

NIEUWENDIJK - Tijdens een grote controle op de A27 bij Nieuwendijk zijn woensdag achttien auto’s in beslag genomen door de Belastingdienst. De bestuurders van 29 andere auto’s kregen een laatste waarschuwing om hun achterstallige schulden te betalen.

In totaal werden 21.300 kentekens gescand. Ruim 130 kentekens leverden een ‘hit’ op. Ruim 155.000 euro werd meteen geïnd.



Witwassen

Een Albaniër die als passagier in een auto zat, werd aangehouden voor witwassen. Hij had achtduizend euro op zak en kon niet goed aangeven waarom. Onder zijn kleren bleek nog eens achtduizend euro verstopt te zijn.



Er werden door de agenten 27 bekeuringen uitgeschreven voor verschillende verkeersovertredingen, waaronder het rijden met een telefoon in de hand, bumperkleven en het rijden zonder gordel.