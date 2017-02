N279 bij Asten in beide richtingen dicht na ongeluk, vrachtwagen lekt honderden liters diesel

OMMEL - De N279 is donderdagochtend in beide richtingen dicht nadat een auto ter hoogte van Ommel werd geramd door een vrachtwagen. De afsluiting duurt naar verwachting tot twaalf uur. Dit is nodig omdat de tank van de vrachtwagen is gescheurd. Hierdoor zijn honderden liters diesel op de weg gelekt.

De weg moet worden schoongemaakt door een speciaal bedrijf. Volgens de VerkeersInformatiedienst wilde een automobilist donderdagochtend de weg oversteken en werd hij vervolgens geramd door een vrachtwagen.



De verkeersdienst noemt het 'een geluk bij een ongeluk dat er geen gewonden zijn gevallen'. De auto is total loss.