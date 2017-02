Drugsdealer op heterdaad betrapt: 52 bolletjes en 20 ponypacks cocaïne en heroïne op zak

BREDA - Een 19-jarige man uit Breda is dinsdag in de wijk Belcrum opgepakt voor het dealen van drugs. Volgens de politie werd man op heterdaad betrapt dankzij een speciale actie tegen drugs in de wijk.

De politie had informatie dat een dealer actief was in Belcrum en volgde de man in zijn auto net zo lang tot dat een drugsdeal plaatsvond. De man had twintig ponypacks (papiertjes gevouwen tot envelopjes) met cocaïne, 21 bolletjes cocaïne en 31 bolletjes heroïne bij zich.



Agenten reden de dealer klem waarna hij is opgepakt. Zijn auto is in beslag genomen en hij heeft een nacht doorgebracht op het bureau.