And the Oscar goes to… filmpanel van Brabantse Nachten Zijn Lang voorspelt de winnaars van 2017

EINDHOVEN - De Oscars zijn de meest begeerde filmprijzen ter wereld. Dit jaar is er een grote diversiteit onder de genomineerden. De organisatie heeft zijn lesje geleerd na de kritiek van vorig jaar. La La Land is de grote favoriet met 14 nominaties.

Het is inmiddels traditie dat een groep filmfanaten de winnaars voorspelt. Presentator Eefke Boelhouwers gaat samen met filmrecensent Luud Smits en nog zeven andere filmfans de belangrijkste categorieën af. Beste film, regie, hoofd- en bijrollen, animatiefilm, screenplay, visual effects en muziek staan in ieder geval op het programma.



Wil je meedoen? Stuur jouw lijstje met winnaars op naar radio@omroepbrabant.nl en win bioscoopkaarten voor onder andere Manchester by the Sea, ook een film waarvan veel wordt verwacht op de 89e uitreiking van the Academy Awards Zelf een bakje popcorn erbij pakken en je onderdompelen in de filmwereld. Vanaf 0.00 tot 2.00 uur is het film, film, film-tijd!