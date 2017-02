Geen BOB nodig: voor een tientje onbeperkt met de bus met carnaval

EINDHOVEN - Carnavalsvierders hoeven hun biertje eind deze maand niet te laten staan. Ze kunnen gewoon de bus pakken en voor een tientje vijf dagen lang onbeperkt reizen bij Arriva in Oost- en West-Brabant.

Feestvierders hoeven ook niet op de klok te kijken als ze buiten hun eigen woonplaats carnaval vieren. Er rijden extra nachtbussen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Tilburg en Den Bosch.



Naast de extra nachtbussen rijdt de busmaatschappij op vrijdag 24 februari en zaterdag 25 februari ook het gewone nachtprogramma tussen Rotterdam en Eindhoven en Utrecht en Eindhoven. Arriva zet extra bussen in van Breda naar Dordrecht en van Den Bosch naar Utrecht.



Meer info

Op de site van Arriva staat meer informatie over de extra bussen, vervoersbewijzen en aangepaste dienstregeling.