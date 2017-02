Grappige filmpjes Albert Heijn Boxtel in het voetspoor van 'filiaalchef' Harry Piekema

BOXTEL - Wie filiaalchef Albert Heijn zegt, zegt Harry Piekema. Hij is de acteur met het vrolijke hoofd die jarenlang in reclamefilmpjes van de Zaanse grootgrutter de rol van filiaalmanager speelde. Ronald de Jong van het AH-filiaal in Boxtel wordt niet zijn opvolger, maar hij doet met zijn grappige filmpjes een gooi naar minstens zoveel bekendheid.

Ronald de Jong is iemand die graag met zijn klanten communiceert. "En Facebook is daarvoor een geweldig medium", zegt hij. Maar dan is de vraag hoe je dat medium gebruikt. De Jong en zijn team besloten grappige filmpjes te maken in de winkel. Dat werd een doorslaand succes, de pagina van de winkel heeft 800 likes, maar minstens zo belangrijk is de lol die het team van De Jong en de klanten er aan beleven. "Het geeft zoveel energie", zegt hij. "Het is niet alleen leuk, maar ook heel goed voor de teamgeest".





De filmpjes worden gemaakt op rustige momenten of momenten dat de winkel voor het publiek is gesloten. Soms is dat haastwerk. "Dan horen we op vrijdag iets over de hamsteractie die maandag begint, dan moeten we echt in het weekend aan de bak voor een filmpje", aldus De Jong.Er is nooit een script. De winkelmedewerkers bedenken samen wat ze zullen gaan doen. "Soms gebeurt het dat iets helemaal niet werkt. Dan bedenken we gaandeweg iets anders", zegt de Boxtelse filiaalmanagers.Of hij de nieuwe TV-held van Albert Heijn gaat worden. De nieuwe Harrie Piekema? De Jong: "Ik snap de vraag maar dat is geen doel op zichzelf. Ik ben al eens op TV geweest bij Omroep Brabant in een item over de kerstdrukte, maar dat is wat anders".Maar de filmpjes moeten toch opgevallen zijn bij de marketingafdeling op het hoofdkantoor in Zaandam? "We zijn pas genoemd op de website bestesocialemedia.nl en toen kreeg ik de complimenten vanuit het hoofdkantoor", aldus De Jong.Het filiaal in Boxtel is sowieso actief op het wereldwijde web. De winkel heeft ook een app waarmee klanten kunnen zien welke artikelen, waarvan de houdbaarheidsdatum bijna is verlopen, afgeprijsd zijn. De Jong begon daarmee om de voedselverspilling tegen te gaan.