VV Bladella tientallen keren bedreigd na wegsturen voetballertjes

BLADEL - Bij voetbalclub VV Bladella in Bladel zijn woensdag tientallen telefonische bedreigingen binnengekomen. Dit omdat de club vier jeugdleden heeft geroyeerd, toen bleek dat ze niet voldoende lootjes hadden verkocht.

Volgens secretaris Jac van der Aa gaat het om anonieme telefoontjes waarin mensen bijvoorbeeld dreigen ‘de boel te komen verbouwen’ of ‘mensen bij te komen werken’. “Ook bellen mensen op, roepen ze ‘hufters’ en gooien ze vervolgens de hoorn erop”, vertelt hij.



Volgens de secretaris heeft de club de politie geïnformeerd over de bedreigingen, maar de politie kon volgens hem weinig voor de club betekenen. “Wij hebben de capaciteit niet om jullie te helpen”, was de reactie van de politie volgens Van der Aa. De club heeft de situatie volgens hem ook onder de aandacht van de gemeente Bladel gebracht.



LEES OOK: De KNVB keurt het af, maar Bladella blijft achter het royement van spelertjes staan



'Handhaven beleid'

Het lidmaatschap van de vier jongens blijft volgens de secretaris ‘voor onbepaalde tijd opgeschort’. “Dat beleid handhaven wij”, benadrukt hij. Hij hoopt nu dat de ouders van de jongens contact op zullen nemen met de club om alsnog tot een oplossing te komen. Iets dat in de afgelopen weken niet is gelukt.



LEES OOK: Vier voetballertjes uit club gezet omdat ze te weinig loten verkochten



“Wij willen de contributie met 125 euro laag houden. Maar vragen jeugdleden vervolgens wel om voor 25 euro lootjes te verkopen voor de Nieuwjaarsloterij. Doen ze dit niet dan vragen we ouders het bedrag tot 25 euro bij te leggen”, legt de secretaris nogmaals uit. Toen een aantal ouders dit bleef weigeren, besloot de club de vier jongens te royeren.