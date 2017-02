Bestuurder Audi A8 die iemand van de weg drukte, blijft verdachte maar mag wel naar huis

DEN BOSCH - De Audi-bestuurder die op de N2 bij Eindhoven een andere weggebruiker van de weg reed, mag van de raadkamer bij de rechtbank in Den Bosch nog dertig dagen langer vastgehouden worden. Maar vanwege persoonlijke omstandigheden hoeft de man die dertig dagen niet in de cel door te brengen. Hij is naar huis gestuurd.

Zo'n uitspraak wordt gedaan als de ernst van de feiten ernstig genoeg is voor een langer voorarrest. Blijkbaar is de raadkamer van mening dat dat in dit geval zo is. Wat de omstandigheden zijn waarom de man niet fysiek in de cel hoeft te blijven, is niet bekend.





De man reed op nieuwjaarsdag samen met zijn vriendin In een Audi A8 over de weg, die parallel loopt aan de A2. Er ontstond een verkeersruzie tussen hem en een andere automobilist. Deze bestuurder van de Audi A8 zou eerst heel dicht op zijn voorganger hebben gereden en daarna rechts hebben ingehaald.



De auto van het slachtoffer werd van de weg gedrukt, sloeg vier keer over de kop en belandde in een sloot. De bestuurder van de Audi stopte niet. Later werd hij gepakt. De man zegt dat hij niets van het ongeluk heeft gemerkt.



