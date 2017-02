Verse forel op je bord? Duurzame Kost kweekt ze vijf hoog, midden in de stad

EINDHOVEN - Ooit stonden de radio's en televisietoestellen er hoog opgestapeld, maar tegenwoordig zwemmen de forellen er rond. Op de vijfde verdieping van een oud Philipspand op Strijp-S in Eindhoven opent donderdag het bedrijf Duurzame Kost. Verse forel en groenten worden er in een gesloten eco-systeem gekweekt. Zonder kunstmest of medicijnen,.maar wel met roze led-verlichting. "Daar houden de planten van."

In grote bakken zwemmen honderden forellen rond in duizenden liters water. "Die bakken zijn zo zwaar dat de vloeren van een normaal kantoorpand het niet zouden houden", zegt Jos Hakkenes. Hij is directeur van Duurzame Kost en is blij met de degelijke constructie van het oude Philips-pand.



Plantenbedden op water

Hakkenes legt uit dat de gefilterde uitwerpselen van de vissen gebruikt worden als voeding voor de planten. "We hebben hier een drijvende stadstuin gemaakt met plantenbedden op water. De groenten kweken we op tempex borden waar we gaten in gemaakt hebben." In zes weken tijd groeit een zaadje hier uit tot een krop sla.





De groenten hangen met hun wortels in het water, dat op die manier wordt gezuiverd en weer teruggepompt kan worden naar de forellenbakken. "Je snapt wel dat we geen kunstmest kunnen gebruiken, want dat krijgen de vissen weer binnen en die kunnen daar niet tegen. Omgekeerd mogen we de vissen geen medicijnen geven, want die zijn slecht voor de planten."Voorlopig komen er vooral slasoorten en kruiden uit de drijvende tuin van Duurzame Kost. Die vinden, net als de vis, hun weg naar de restaurants in de buurt. "Maar iedere vrijdag staan we met een kraampje in de vershal en dan kan iedereen onze forel kopen."Het is de bedoeling dat er in de toekomst ook andere groenten als tomaten en aubergines geteeld worden. "En eetbare bloemen," vult Jos Hakkens aan.