Twaalf jaar cel voor doodslaan Pierre Pelders in Zundert

ZUNDERT - De 49-jarige Duitser Helmut K. is donderdag veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het doodslaan van de 45-jarige Pierre Pelders uit Zundert. K. heeft bekend dat hij het slachtoffer in februari 2016 met een hamer van het leven beroofde.

De Duitser sloeg het slachtoffer meerdere keren met een hamer tegen zijn hoofd nadat die een opmerking maakte over een drugsschuld. Daarna legde hij een kussen op Pelders' hoofd. Volgens hem, omdat hij de lijdensweg van het slachtoffer niet kon aanzien.



Onderdak

K. had twee weken eerder onderdak bij het slachtoffer gekregen, nadat hij uit een afkickkliniek was vertrokken. Na de fatale ruzie bleef de Duitser nog enkele uren in het huis, om sporen te wissen. Vervolgens nam hij een aantal spullen van Pelders mee, om het op een inbraak te laten lijken.





De opgelegde celstraf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De rechter heeft niet kunnen vaststellen dat er sprake was van een vooropgezet plan om het slachtoffer van het leven te beroven. Daarom is K. niet veroordeeld voor moord, maar voor doodslag.