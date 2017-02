Tuinidee: de beurs voor mensen met groene vingers

DEN BOSCH - De lente komt er langzaam maar zeker weer aan en dat betekent voor veel mensen dat het tijd is om de tuin weer onder handen te nemen. In de Brabanthallen in Den Bosch is er daarom tot en met zondag de grootste tuinbeurs van Nederland: Tuinidee.

De trends voor een mooie tuin dit jaar zijn volgens onderzoeker Brenda Horstra heel duidelijk. “We zien dat mensen steeds meer rekening houden met veel regenval. Dus daar worden tuinen op aangepast. Door ruimte tussen tegels te laten en voor goede afvoer te zorgen.”



Een andere trend is dat veel mensen hun eigen veilige plekje opzoeken. “Er gebeurt heel veel in de wereld en we leven heel snel en gehaast”, zegt Horstra. “Daarom zoeken mensen geborgenheid in hun tuin.”



Maar die trend heeft een tegenhanger. “Je ziet dat er veel vraag is naar sportieve tuinen. Daar draait alles om ruimte. Er hangt bijvoorbeeld een basketbalnet en er staat een schommel voor de kinderen. En na afloop kun je lekker douchen in je buitendouche.”De organisatie verwacht dit jaar ruim 30.000 bezoekers te verwelkomen.