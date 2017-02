''Bier & Ballen' heeft cultstatus gekregen', Bredase voetbalverhalenavond krijgt festivaleditie

BREDA - Wat begon als een avondje met voetbalverhalen in een Bredase kroeg groeit uit tot een klein festival in Breda. 'Bier & Ballen' vindt normaal gesproken altijd plaats in café De Bommel. Maar voor de tiende editie, op zaterdag 24 juni, wordt uitgepakt.

De Bredase voetbaljournalist en scrhijver Sjoerd Mossou begon 'Bier & ballen', samen met KNVB-persvoorlichter Chris van Nijnatten, in 2013. Het succes heeft Mossou wel een beetje verbaasd. "De eerste keer weet je niet wat je moet verwachten, maar mensen vinden het heel leuk. 'Bier & Ballen' is lachen om voetbal in een knusse gelegenheid, waar liefhebbers verhalen vertellen. Gelardeerd met muziek voor de schwung."



Van Gullit tot Borst

Mossou en Van Nijnatten nodigen altijd een bekend iemand uit de voetbalwereld uit. "Maar we maken nooit vooraf bekend wie dat is. Wie er dus komt, is geen factor. Mensen komen, omdat ze het idee en de sfeer leuk vinden."



De namen die tot nu toe zijn langsgekomen spreken tot de verbeelding. Ruud Gullit, Guus Hiddink, Willem van Hanegem, Leo Beenhakker en de columnisten Hugo Borst en Nico Dijkshoorn waren al aanwezig.



'Sfeer klopt gewoon'

De verhalenavond is altijd uitverkocht, al sinds de eerste editie. "En dat gebeurt steeds sneller. Er was voor afgelopen woensdag zelfs zoveel vraag naar kaartjes, dat er een uur voordat de kaartveroop begon al een rij tot tot buiten stond." Volgens de Bredase schrijver heeft 'Bier en Ballen' veel vast publiek. "Maar er zijn nog veel meer mensen die langs willen komen. 'Bier & Ballen heeft een cultstatus gekregen."



Toch piekeren Mossou en Van Nijnatten er niet over om De Bommel te verlaten. "Dit café is niet te groot en niet te klein. De sfeer klopt daar gewoon."



Doodstil luisteren

Alleen voor de aanstaande tiende editie maken de organisatoren een uitzondering. Maar hoe behoud je de intieme sfeer van De Bommel in een festivalachtige setting?



"Daar moet je goed over nadenken als je het programma gaat vormgeven", beaamt Mossou. "Het programma voor de tiende editie is dan langer dan normaal en het is de bedoeling dat het in de buitenlucht gaat plaatsvinden. In de gebruikelijke opzet moet je als publiek best aandachtig luisteren en wordt dat onderbroken door muziekstukjes. In De Bommel werkt dit perfect, maar je kan tijdens de tiende editie niet 2,5 uur doodstil luisteren. De spanningsboog moet dan anders. Daar zijn we over aan het prakkiseren. Net zoals over de plaats. We hebben drie lokaties in Breda op het oog. Maar we zitten nog in de verkennende fase."