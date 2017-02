Man uit Lith (30) verongelukt tijdens werk

LITH - Een 30-jarige man uit Lith is verongelukt toen hij aan het werk was in Frankrijk. De man was dinsdag strobalen aan het laden en kwam onder een van die balen terecht. Dat meldt het Brabants Dagblad.

De man werkte voor Gebroeders van den Brand uit Lithoijen. Het nieuws is daar hard aangekomen. “Hij was een echte teamleider binnen ons bedrijf en zette zich voor honderd procent in. Heel erg triest. We zijn helemaal uit het veld geslagen”, vertelt Van den Brand aan de krant.



Precieze oorzaak onbekend

Wat er precies mis ging is niet duidelijk. Volgens zijn baas werkte hij altijd heel secuur. Het bedrijf zit in de fouragehandel, loonwerken en transport.