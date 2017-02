Geen wijntje of biertje meer bij de kapper in Roosendaal

ROOSENDAAL - Roosendaal stopt voortijdig met de proef van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarbij ondernemers zonder drankvergunning, zoals kappers en boekhandelaren, drank mogen schenken aan consumenten. Dat meldt de gemeente donderdag. Burgemeester Niederer volgt daarbij het advies van de bezwarencommissie van de gemeente.

De VNG begon in april 2016 een proef waarbij winkeliers een borrel schenken aan hun klanten. De SlijtersUnie protesteerde daar in juli vorig jaar met een brief tegen. De unie wilde dat de VNG met de proef zou stoppen.



Omdat de VNG dat niet wilde stapte de unie naar de rechter. Die bepaalde dat de proef niet hoefde te stoppen. De SlijtersUnie spande daarop een kort geding aan tegen één gemeente: Nieuwegein. De brancheorganisatie kreeg dit keer gelijk van de rechter in Utrecht.



Bezwarencommissie

De bezwarencommissie van gemeente Roosendaal volgt de uitspraak van de bestuursrechter in Nieuwegein. De proef in Roosendaal zou eigenlijk tot 1 april lopen. In Roosendaal namen vijftien ondernemers deel aan de proef.



Aan de proef doen in totaal tien Brabantse gemeenten mee. Het gaat om Bergen op Zoom, Helmond, Heusden, Den Bosch, Roosendaal, Oisterwijk, Cranendonck, Eersel, Valkenswaard en Veghel. Het is nog niet bekend of andere gemeenten ook vroegtijdig met het project stoppen.